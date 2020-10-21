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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Основная команда «Нижнего Новгорода» уходит на карантин

16:20
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Перед первым матчем Лиги чемпионов с венгерским «Фалко Сомбатхей» семь игроков «Нижнего Новгорода» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает сайт клуба.

В настоящий момент все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание проходит в легкой форме.

По предписанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вся основная команда с 21 октября уходит на двухнедельный карантин.

Решением Лиги чемпионов матч с «Фалко Сомбатхей», назначенный на 21 октября, не состоится и будет перенесен на другую дату. Сейчас «Нижний Новгород» ведет переговоры с Единой лигой ВТБ по переносу ближайших запланированных матчей.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32481

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