Основная команда «Нижнего Новгорода» уходит на карантин

Перед первым матчем Лиги чемпионов с венгерским «Фалко Сомбатхей» семь игроков «Нижнего Новгорода» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает сайт клуба.

В настоящий момент все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание проходит в легкой форме.

По предписанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вся основная команда с 21 октября уходит на двухнедельный карантин.

Решением Лиги чемпионов матч с «Фалко Сомбатхей», назначенный на 21 октября, не состоится и будет перенесен на другую дату. Сейчас «Нижний Новгород» ведет переговоры с Единой лигой ВТБ по переносу ближайших запланированных матчей.