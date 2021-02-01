Определились составы «Звезд России» и «Звезд мира» на Матч звезд-2021

По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 23 издания, стали известны составы команд на Матч звезд-2021 Единой лиги ВТБ. Звездный уик-энд пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, что еще 2 wild card для каждой сборной — у лиги. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив»).

«Звезды мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор"/"Локомотив»), Матеуш Понитка («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).