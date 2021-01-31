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«Зенит» победил «Локомотив-Кубань», Томас набрал 30 очков

19:24
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Лидер баскетбольной Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке переиграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга взяла верх со счетом 90:85.

30 очков и 11 подборов в составе «Зенита» заработал форвард Уилл Томас. У «Локомотива» наиболее результативным игроком с 20 очками стал защитник Джордан Кроуфорд.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:85 (35:22, 13:20, 23:21, 19:22)

31 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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