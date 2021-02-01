Майк Джеймс должен вернуться в состав ЦСКА в матче с «Зелена-Гурой»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс должен вернуться в состав команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зелена-Гурой», сообщает официальный сайт армейцев.

Джеймс снова работал с командой перед встречей в Польше и отправился на выезд.

22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке ЦСКА случился инцидент с участием американца. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей.

30 января клуб вернул американца в состав.