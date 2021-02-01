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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Майк Джеймс должен вернуться в состав ЦСКА в матче с «Зелена-Гурой»

16:21
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Защитник ЦСКА Майк Джеймс должен вернуться в состав команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зелена-Гурой», сообщает официальный сайт армейцев.

Джеймс снова работал с командой перед встречей в Польше и отправился на выезд.

22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке ЦСКА случился инцидент с участием американца. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей.

30 января клуб вернул американца в состав.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210131-zielona-gora-cska-preview/

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