Новичок «Автодора» защитник Майкл Уме рассказал о своих целях в новой команде. Он отметил, что саратовский клуб играет в сильном чемпионате.

— Очень рад присоединиться к «Автодору» и принести максимальную помощь, которую только могу, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — Я знаком с игроками, которые раньше выступали за этот клуб, и слышал хорошие вещи. Также знаю, что Лига ВТБ — очень сильный чемпионат, и я с нетерпением жду возможности выступать в ней.

Контракт с 35-летним игроком рассчитан до конца сезона.