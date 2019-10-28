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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Новичок «Автодора» Уме заявил, что Единая лига ВТБ — очень сильный чемпионат

14:12
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Новичок «Автодора» защитник Майкл Уме рассказал о своих целях в новой команде. Он отметил, что саратовский клуб играет в сильном чемпионате.

— Очень рад присоединиться к «Автодору» и принести максимальную помощь, которую только могу, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — Я знаком с игроками, которые раньше выступали за этот клуб, и слышал хорошие вещи. Также знаю, что Лига ВТБ — очень сильный чемпионат, и я с нетерпением жду возможности выступать в ней.

Контракт с 35-летним игроком рассчитан до конца сезона.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/3797-michael-umeh-strengthens-avtodor-backcourt

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