Новичок «Автодора» Уме заявил, что Единая лига ВТБ — очень сильный чемпионат
14:12
Новичок «Автодора» защитник Майкл Уме рассказал о своих целях в новой команде. Он отметил, что саратовский клуб играет в сильном чемпионате.
— Очень рад присоединиться к «Автодору» и принести максимальную помощь, которую только могу, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — Я знаком с игроками, которые раньше выступали за этот клуб, и слышал хорошие вещи. Также знаю, что Лига ВТБ — очень сильный чемпионат, и я с нетерпением жду возможности выступать в ней.
Контракт с 35-летним игроком рассчитан до конца сезона.
Дополнительная информация
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/3797-michael-umeh-strengthens-avtodor-backcourt
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