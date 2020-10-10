«Нижний Новгород» вырвал победу у «Зелены-Гуры»

«Нижний Новгород» выиграл у «Зелены-Гуры» в матче Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист нижегородцев Антон Астапкович, набравший 25 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Зелена-Гура» — 100:93 (24:31, 25:18, 27:23, 24:21)

Н: Астапкович (25), Шеперд (19), Комолов (18), Стребков (14), Бабурин (13).

З: Лундберг (24), Гросселл (22), Понитка (19), Фрейманис (12), Уильямс (11).