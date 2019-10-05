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«Нижний Новгород» обыграл «Парму», первым в сезоне набрав более 100 очков

19:25

«Нижний Новгород» победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 105:99. Нижегородцы стали первой командой в сезоне, набравшей более 100 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Парма» (Пермь) — 105:99 (22:17, 25:33, 28:22, 30:27)

Н: Льюис (27), Браун (20), Астапкович (19), Уиллис (16 + 10 подборов).

П: Моултри (36 + 10 подборов), Григорьев (13), Юшкевичюс (11), Жукаускас (11), Мейерис (10).

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