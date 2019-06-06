Никита Курбанов: "Надо завершать серию как можно скорее. Не хочется выслушивать негатив от диванных критиков"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над "Химками" (106:85) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сказал, что команда уже прошла спад после успеха в Евролиге.

– Каждая игра с "Химками" для нас означает дополнительное давление, – сказал Курбанов. – Мы уже проходили через такие ситуации, когда можно выиграть у них раз 10, а однажды оступившись, выслушиваем кучу негатива со стороны прессы и диванных критиков. Поэтому не хочется еще раз такого допускать. Естественно, мы стремимся как можно скорее завершить серию в нашу пользу и взять очередной титул.

– Эмоции от победы в Евролиге сказываются?

– Наверное, уже прошла эта волна. Серия с "Зенитом" была такая, немного тягомотная. В какие-то моменты мы физически просели, но в голове держали, что мы сильнее соперника. И нужно сохранять концентрацию, избегая провалов в игре. Хотя это не очень получилось, потому что последние две встречи решались последним броском. Но мы прошли через это, команда на подъеме, мы победили. Может, и кажется, что легко, но это только со стороны. Проведем анализ, конечно, были ошибки, несмотря на разницу в счете. Финал невозможно играть без ошибок. Есть моменты, над которыми нужно работать, в четверг их разберем. (Антон Бабошин)

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