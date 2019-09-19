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Мотовилов подписал контракт с «Локомотивом»

06:20
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Главное открытие чемпионата мира-2019 в составе сборной России Григорий Мотовилов подписал с «Локомотивом» контракт по схеме «2+1», сообщили «Известиям» два источника, близкие к переговорному процессу.

У игрока был контракт со «Спартаком-Приморье», поэтому взамен команда получит двух игроков из молодежного проекта краснодарского клуба. Первым станет разыгрывающий молодежной сборной России Александр Щербенев, а вторым, скорее всего, Денис Величкин.

Дополнительная информация

https://iz.ru/923004/timur-ganeev/strelochnyi-perekhod-grigorii-motovilov-podpisal-kontrakt-s-loko

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