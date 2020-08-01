Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Монро рассказал, почему подписал контракт с «Химками»

20:11
Теги:

Американский центровой Грег Монро прокомментировал подписание контракта с «Химками».

— Не могу сказать, что разница между Евролигой и НБА огромна, — цитирует игрока сайт подмосковной команды. — Безусловно, отличаются правила игры и в защите, и в нападении. Однако это не сильно влияет. Думаю, что в НБА темп игры быстрее — вот, где есть существенная разница.

Мне известно, что «Химки» — одна из самых серьезных команд Евролиги. Эта команда всегда играет на высоком уровне и бьется за высокие места. И это то, что мне хочется видеть в клубе, за который я буду выступать.

Напомним, что 30-летний баскетболист подписал с подмосковным клубом контракт на один сезон.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/media/video/1155/al0-9xzKE60/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир