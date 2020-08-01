Монро рассказал, почему подписал контракт с «Химками»

Американский центровой Грег Монро прокомментировал подписание контракта с «Химками».

— Не могу сказать, что разница между Евролигой и НБА огромна, — цитирует игрока сайт подмосковной команды. — Безусловно, отличаются правила игры и в защите, и в нападении. Однако это не сильно влияет. Думаю, что в НБА темп игры быстрее — вот, где есть существенная разница.

Мне известно, что «Химки» — одна из самых серьезных команд Евролиги. Эта команда всегда играет на высоком уровне и бьется за высокие места. И это то, что мне хочется видеть в клубе, за который я буду выступать.

Напомним, что 30-летний баскетболист подписал с подмосковным клубом контракт на один сезон.