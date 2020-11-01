Матеуш Понитка: «Надеюсь, что наши игры больше не будут переноситься из-за коронавируса»

Капитан «Зенита» Матеуш Понитка прокомментировал домашнюю победу сине-бело-голубых над «Астаной» (85:52) в рамках Единой лиги ВТБ. Это была первая игра клуба из Санкт-Петербурга с 9 октября. Около трех недель команда провела на карантине.

— Было непросто выходить на паркет после такого долгого перерыва, — рассказал «СЭ» Матеуш Понитка. — Надеюсь, что мы пережили это дело с коронавирусом и наши игры больше не будут переноситься. Я рад, что мы выиграли у «Астаны», хорошо начали этот месяц. Теперь надо настраиваться на следующие матчи. Что я могу сказать про физическую форму команды? Понятно, что пару недель многие игроки и тренеры сидели дома. Это не может никому пойти на пользу. Но самое главное, что мы вернулись на площадку, пережили карантин. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к игре с «Олимпиакосом».

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