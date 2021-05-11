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Матчи Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани

12:30

Матчи плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в школе Казани, информирует сайт турнира.

«Единая лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии. Матчи плей-офф 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении.

В результате стрельбы в школе №175 погибли 13 человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах: 9 учеников, учитель Алина Федоровичева и охранник школы.

Стрельбу открыли двое подростоков. Одного задержали, а другой взял заложников, но позже был ликвидирован.

Задержанный — 19-летний Ильназ Галяевиев. По данным РЕН ТВ, ранее он учился в этой школе. У парня не сложились отношения с одноклассниками.

По информации ТАСС, второй стрелок был ликвидирован силовиками.

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