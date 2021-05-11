Боломбой восстановился от травмы голеностопа

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой восстановился после повреждения голеностопа, сообщает официальный сайт армейцев 11 мая. Боломбой постепенно подключается к баскетбольным тренировкам.

27-летний бигмен получил травму левой ноги на тренировке 24 марта, после чего на площадку не выходил.

В сезоне Евролиги Боломбой набирает 5,3 очка и 3,8 подбора за 17 минут на паркете.