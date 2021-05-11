Боломбой восстановился от травмы голеностопа
15:42
Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой восстановился после повреждения голеностопа, сообщает официальный сайт армейцев 11 мая. Боломбой постепенно подключается к баскетбольным тренировкам.
27-летний бигмен получил травму левой ноги на тренировке 24 марта, после чего на площадку не выходил.
В сезоне Евролиги Боломбой набирает 5,3 очка и 3,8 подбора за 17 минут на паркете.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-05-11-cska-n-novgorod-preview/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю