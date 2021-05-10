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Генменеджер «Руны» уверен, что клуб соответсвует уровню Единой лиги ВТБ

16:47

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич рассказал, что команда добилась существенного прогресса в текущем сезоне.

Московский клуб занял четвертое место в Суперлиге-1, уступив в полуфинале будущим победителям — «Самаре» (2-3 в серии).

«Если говорить про уровень организации, то уже сейчас мы не хуже, чем многие команды Единой лиги ВТБ, — сказал Юхневич в интервью «Известиям». — У нас есть все необходимое для повышения в классе. Но надо еще немного подождать. Следующий сезон точно проведем в Суперлиге. Чем обусловлено продление контракта с главным тренером? Еще до полуфинальной стадии мы решили, что в следующем сезоне хотим продолжать сотрудничать с Олегом Бартуновым. У нас есть уверенность в нем и его помощниках. В прошлом году я говорил, что мы наведем шороху с молодым тренерским штабом. И у нас это получилось. Будем стараться продолжать показывать свой уровень».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1161807/timur-ganeev/v-ideale-khotelos-usilit-sostav-russkimi-igrokami

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