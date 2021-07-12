Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 20 февраля

12:51
Теги:

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 20 февраля 2022 года в Москве. Об этом сообщила гендиректор баскетбольной лиги Илона Корстин.

«Матч звезд пройдет в Москве 20 февраля на «ВТБ Арене». Мы готовы проводить Матч звезд и в другом городе, и даже в других странах. Но у нас есть бюджет и статьи расходов, которые отчасти закрывает Москомспорт, когда мы проводим в столице», — сказала Корстин ТАСС.

Предыдущий Матч звезд прошел 14 февраля также в столице.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11881779

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Стеша Маликова покорила сердце русского суперталанта Капризова? Как выглядит дочь знаменитого певца
Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
Гимнастка Севастьянова показала фото в потрясающем зеленом платье
Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 72 миллиона долларов
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд