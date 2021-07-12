Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 20 февраля
Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 20 февраля 2022 года в Москве. Об этом сообщила гендиректор баскетбольной лиги Илона Корстин.
«Матч звезд пройдет в Москве 20 февраля на «ВТБ Арене». Мы готовы проводить Матч звезд и в другом городе, и даже в других странах. Но у нас есть бюджет и статьи расходов, которые отчасти закрывает Москомспорт, когда мы проводим в столице», — сказала Корстин ТАСС.
Предыдущий Матч звезд прошел 14 февраля также в столице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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