Единая лига ВТБ в предстоящем сезоне проведет Суперкубок
В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие четыре лучших команды регулярного чемпионата предыдущего сезона — это ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Матчи пройдут в сентябре на паркете «ВТБ Арена Парк» 18-19 сентября, сообщает сайт организации.
По итогам регулярного сезона, старт которого запланирован на конец сентября, будут определены 8 лучших команд лиги. В чемпионате 2021/22 чемпион определится в плей-офф в серии до 3 побед по схеме 2-2-1.
В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).
В предстоящем сезоне не сыграет многолетний участник турнира — подмосковные «Химки» — по причине отсутствия финансирования.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/press-konferentsiya-po-itogam-soveta-ligi-2021-onlajn/
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