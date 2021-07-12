Единая лига ВТБ в предстоящем сезоне проведет Суперкубок

В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие четыре лучших команды регулярного чемпионата предыдущего сезона — это ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Матчи пройдут в сентябре на паркете «ВТБ Арена Парк» 18-19 сентября, сообщает сайт организации.

По итогам регулярного сезона, старт которого запланирован на конец сентября, будут определены 8 лучших команд лиги. В чемпионате 2021/22 чемпион определится в плей-офф в серии до 3 побед по схеме 2-2-1.

В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

В предстоящем сезоне не сыграет многолетний участник турнира — подмосковные «Химки» — по причине отсутствия финансирования.