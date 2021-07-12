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Выступавшие в Единой лиге ВТБ «Химки» хотят заявиться в Суперлигу

12:54
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«Химки», которые ранее играли в Единой лиге ВТБ, планируют заявиться в Суперлигу или в чемпионат молодежной Единой лиги ВТБ.

«Совет лиги прошел спокойно, никаких сенсаций громких не было. Утвердили регламент на будущий сезон, будут 12 команд. «Химки» участие не примут, хотя руководство заявило, что готово играть в Суперлиге и чемпионате молодежной Единой лиги ВТБ», — сказала почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ТАСС.

В июне «Химки» уведомили директорат турнира об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11881545

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Иван Шитик все материалы автора

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