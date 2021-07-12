Выступавшие в Единой лиге ВТБ «Химки» хотят заявиться в Суперлигу
«Химки», которые ранее играли в Единой лиге ВТБ, планируют заявиться в Суперлигу или в чемпионат молодежной Единой лиги ВТБ.
«Совет лиги прошел спокойно, никаких сенсаций громких не было. Утвердили регламент на будущий сезон, будут 12 команд. «Химки» участие не примут, хотя руководство заявило, что готово играть в Суперлиге и чемпионате молодежной Единой лиги ВТБ», — сказала почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ТАСС.
В июне «Химки» уведомили директорат турнира об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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