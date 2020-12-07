Мальцев назначен ассистентом главного тренера «Химок», сын Куртинайтиса покидает клуб

Ассистентом главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса назначен российский специалист Андрей Мальцев. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Мальцев на старте сезона возглавлял фарм-команду желто-синих «Химки-Подмосковье», а до этого 15 лет работал главным тренером дубля ЦСКА.

Команду покидают ассистенты Робертас Кунцайтис, Гедрюс Куртинайтис и Эвалдас Кандратавичюс. В тренерском штабе «Химок» продолжат работу Ауримас Ясиленис и тренер по физической подготовке Юре Дракслар.

«Химки» начали сезон с результатом 2-9 в Евролиге и показателем 3-5 в Единой лиге ВТБ. Перемены в тренерском штабе связаны с желанием поскорее преодолеть кризис.