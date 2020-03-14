«Локомотив» после матча с «Калевом» отправлен на карантин

Президент «Локомотива» Андрей Ведищев сообщил, что после матчв Единой лиги ВТБ с «Калевом» команда ушла на карантин. Ранее стало известно, что ассистент главного тренера таллинцев заболел коронавирусом?.

— Сегодня Лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба «Калев» подтвержден коронавирусприводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива». - Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубань», которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда в домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется.

Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и с представителями Роспотребнадзора. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине.