«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел на третье место в таблице
«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:82.
Самым результативным игроком встречи стал ДеВон Акун-Перселл из краснодарской команды, набравший 25 очков. У гостей больше всего очков на счету Эрика Грина (24).
УНИКС продолжает возглавлять турнирную таблицу (25 побед и 8 поражений). «Локомотив-Кубань» вышел на третье место (22 победы и 10 поражений).
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 90:82 (25:17, 23:24, 19:28, 23:13)
Л: Акун-Перселл (25), Елатонцев (12), Барфорд (10)
У: Грин (24), Рэйнольдс (19), Димитриевич (12)
26 марта. Краснодар. «Баскет-холл».
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