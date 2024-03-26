«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел на третье место в таблице

«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:82.

Самым результативным игроком встречи стал ДеВон Акун-Перселл из краснодарской команды, набравший 25 очков. У гостей больше всего очков на счету Эрика Грина (24).

УНИКС продолжает возглавлять турнирную таблицу (25 побед и 8 поражений). «Локомотив-Кубань» вышел на третье место (22 победы и 10 поражений).

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 90:82 (25:17, 23:24, 19:28, 23:13)

Л: Акун-Перселл (25), Елатонцев (12), Барфорд (10)

У: Грин (24), Рэйнольдс (19), Димитриевич (12)

26 марта. Краснодар. «Баскет-холл».