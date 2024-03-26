Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:17

«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел на третье место в таблице

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:82.

Самым результативным игроком встречи стал ДеВон Акун-Перселл из краснодарской команды, набравший 25 очков. У гостей больше всего очков на счету Эрика Грина (24).

УНИКС продолжает возглавлять турнирную таблицу (25 побед и 8 поражений). «Локомотив-Кубань» вышел на третье место (22 победы и 10 поражений).

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 90:82 (25:17, 23:24, 19:28, 23:13)

Л: Акун-Перселл (25), Елатонцев (12), Барфорд (10)

У: Грин (24), Рэйнольдс (19), Димитриевич (12)

26 марта. Краснодар. «Баскет-холл».

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
0
Читайте также
Александрова обыграла Свентек и вышла в 1/4 финала турнира в Майами
Песков заявил, что осудившие спецоперацию спортсмены «стали бы исчадием ада»
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
В вылете СКА виноваты все: новая арена, ужасные судьи, травмы. А Ротенберг опять ни при чем?
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Единая лига ВТБ перевела денежные средства для пострадавших после теракта в «Крокусе»
Новости
RSS RSS
Все новости