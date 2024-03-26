Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:33

Единая лига ВТБ перевела денежные средства для пострадавших после теракта в «Крокусе»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Единая лига ВТБ перевела денежные средства для пострадавших и семьям умерших после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба лиги.

«Перевод сделан в пользу Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Лига выражает глубокие соболезнования семьям жертв трагедии», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Ранее сообщалось, что ЦСКА переведет все полученные средства с домашнего матча против «Зенита» на помощь пострадавшим. «Локомотив-Кубань» поступит также после игры с УНИКСом.

Источник: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Баскетбол
0
Читайте также
15-летний Халилов рассказал, как спасал людей в «Крокус Сити Холле»
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Hurun
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» присоединился к акции помощи пострадавшим в теракте
Новости
RSS RSS
Все новости