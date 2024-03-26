Единая лига ВТБ перевела денежные средства для пострадавших после теракта в «Крокусе»

Единая лига ВТБ перевела денежные средства для пострадавших и семьям умерших после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба лиги.

«Перевод сделан в пользу Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Лига выражает глубокие соболезнования семьям жертв трагедии», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Ранее сообщалось, что ЦСКА переведет все полученные средства с домашнего матча против «Зенита» на помощь пострадавшим. «Локомотив-Кубань» поступит также после игры с УНИКСом.