УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ

УНИКС в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 90:88 ОТ. Встреча прошла в Краснодаре.

Основное время команды закончили со счетом 81:81.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 88:90 ОТ (12:19, 20:29, 27:14, 22:19, 7:9)

13 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-3.