Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:25

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Локомотив-Кубань» — УНИКС.
Фото БК УНИКС

УНИКС в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 90:88 ОТ. Встреча прошла в Краснодаре.

Основное время команды закончили со счетом 81:81.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 88:90 ОТ (12:19, 20:29, 27:14, 22:19, 7:9)

13 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-3.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2022-2023/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
7
6
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ЦСКА рассказал о состоянии Шведа
Новости
RSS RSS
Все новости