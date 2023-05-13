Секулич - о поражении от УНИКСа: «Внезапно перестали справляться с давлением финальной серии»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (88:90 ОТ) в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«После такой первой половины нам пришлось очень много думать, потому что в начале сегодняшнего матча мы превратились совсем не в ту команду, которой были на протяжении всего плей-офф. В предыдущих матчах серии мы показывали, что способны обыгрывать УНИКС. Но сегодня внезапно перестали справляться с давлением финальной серии.

Во второй половине мы показали характер, затащили матч в овертайм, но… Не буду больше ничего говорить. Всем спасибо», — приводит слова Секулича пресс-служба лиги.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.