Максимович прокомментировал четвертое место «Локомотива-Кубани» в Единой лиге ВТБ

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович подвел итоги сезона-2021/22 Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить нашу команду, которая, несмотря ни на что, прошла этот непростой сезон с честью и составила в плей-офф достойную конкуренцию ведущим российским клубам. Травмы, перераспределение ролей между игроками — все эти сложности, с которыми мы столкнулись — я оставлю за скобками.

Хочу обратить внимание на главную задачу, которую мы ставили перед собой и выполнили ее — в этом сезоне был заложен серьезный фундамент на будущее. Клуб дал молодым российским игрокам невероятный опыт противостояния с сильнейшими соперниками. Уже в следующем сезон этот опыт будет конвертирован в победы. За ними будущее и клуба, и сборной России.

Хочу также сказать спасибо всем тем сотрудникам клуба, результат которых не виден — но которые последние 4 месяца проделали фантастическую работу по логистике, организации, медицине, тренировкам. И, конечно, нельзя не сказать о наших болельщиках. Они создавали невероятную атмосферу на матчах», — приводит слова Максимовича сайт клуба.

В четвертом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ УНИКС на выезде разгромил «Локомотив-Кубань» (94:73) и выиграл бронзовые медали сезона-2021/22.