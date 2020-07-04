«Локомотив-Кубань» подписал Джордана Кроуфорда

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с атакующим защитником Джорданом Кроуфордом.

31-летний американец начинал сезон-2019/20 в Китае, однако перешел в немецкий «Бамберг» в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В финальном турнире чемпионата Германии провел 6 матчей, набирая в среднем 15,7 очка, 2,8 подбора и 3,2 ассиста в среднем за матч.

Кроуфорд был выбран под 27-м номером 1 раунда драфта НБА 2010 года, выступал за «Атланту», «Вашингтон», «Бостон» и «Нью-Орлеан». На счету игрока 295 матчей в лиге.