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«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:64.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Девон Акун-Перселл, набравший 21 очко. Лучшим у гостей стал Андрей Воронцевич — 15 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 89:64 (25:11, 22:20, 21:16, 21:17)

Л-К: Девон Акун-Перселл (21 очко), Кирилл Елатонцев (17), Захар Ведищев (12)

П: Андрей Воронцевич (15) , Гленн Кози (11), Александр Чадов (10)

4 ноября. Краснодар. «Баскет-холл».

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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