«Енисей» победил «Парму», Ратэн-Мэйс набрал 42 очка
«Енисей» обыграл «Парму» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:84.
Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравший 42 очка.
«Енисей» занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Парма» идет на 11-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 92:84 (22:13, 26:21, 17:27, 27:23)
Е: Ратэн-Мэйс (42), Мартин (18 + 10 передач), Бич (8)
П: Риз (20 + 10 передач), Соломон (13), Джонсон (12)
4 ноября. Красноярск. «Арена-Север».
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