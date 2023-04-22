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Сегодня, 16:03

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 79:73.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Каспер Уэйр — 20 очков. В составе краснодарского клуба 19 очков набрал Джейлен Барфорд.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 25 апреля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 73:79 (16:20, 23:17, 18:18, 16:24)

22 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 2-2

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
4
2
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