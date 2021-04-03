«Локомотив-Кубань» переиграл «Астану»
17:48
«Локомотив-Кубань» принимал «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара одержал победу со счетом 90:84.
Самым результативным игроком матча стал Уилл Каммингс, набравший 24 очка.
После этой встречи хозяева находятся на 4-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости располагаются на 11-й строчке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» (Нур-Султан) — 90:84 (19:22, 17:20, 29:16, 25:26)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю