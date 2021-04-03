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«Локомотив-Кубань» переиграл «Астану»

17:48
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«Локомотив-Кубань» принимал «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара одержал победу со счетом 90:84.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Каммингс, набравший 24 очка.

После этой встречи хозяева находятся на 4-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости располагаются на 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» (Нур-Султан) — 90:84 (19:22, 17:20, 29:16, 25:26)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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