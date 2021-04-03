«Автодор» проиграл «Нижнему Новгороду» на своей площадке

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» в гостях был сильнее «Автодора» — 99:93.

«Нижний Новгород» выиграл четвертый матч подряд и занимает 5-е место в таблице, «Автодор» находится на 9-й позиции.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Нижний Новгород» — 93:99 (24:25, 19:21, 28:31, 22:22)