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«Автодор» проиграл «Нижнему Новгороду» на своей площадке

15:54
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» в гостях был сильнее «Автодора» — 99:93.

«Нижний Новгород» выиграл четвертый матч подряд и занимает 5-е место в таблице, «Автодор» находится на 9-й позиции.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Нижний Новгород» — 93:99 (24:25, 19:21, 28:31, 22:22)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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