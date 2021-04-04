«Парма» на своей площадке победила «Цмоки-Минск»
17:24
«Парма» принимала «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева взяли верх со счетом 74:65.
После этой победы хозяева находятся на 8-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости располагаются на последней строчке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 74:65 (18:18, 19:9, 23:20, 14:18)
4 апреля. Пермь. «УДС Молот».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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