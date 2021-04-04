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«Парма» на своей площадке победила «Цмоки-Минск»

17:24
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«Парма» принимала «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева взяли верх со счетом 74:65.

После этой победы хозяева находятся на 8-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости располагаются на последней строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 74:65 (18:18, 19:9, 23:20, 14:18)

4 апреля. Пермь. «УДС Молот».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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