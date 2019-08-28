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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Клайберн перенес операцию на голеностопе

12:49
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Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес операцию на голеностопе, сообщил главный тренер клуба Димитрис Итудис в видеоинтервью клубной пресс-службе.

— Уилл перенес операцию на голеностопе, постепенно он приходит в форму, — сказал Итудис. — Рон Бейкер также пока не тренируется, у него небольшое повреждение, с которым он приехал из США. Мы не форсируем восстановление, осторожничаем.

В прошлом сезоне в составе армейцев он стал победителем Евролиги, где был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех», и чемпионом Единой лиги ВТБ.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/media/?a=tv&id=1381

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