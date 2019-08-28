Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес операцию на голеностопе, сообщил главный тренер клуба Димитрис Итудис в видеоинтервью клубной пресс-службе.

— Уилл перенес операцию на голеностопе, постепенно он приходит в форму, — сказал Итудис. — Рон Бейкер также пока не тренируется, у него небольшое повреждение, с которым он приехал из США. Мы не форсируем восстановление, осторожничаем.

В прошлом сезоне в составе армейцев он стал победителем Евролиги, где был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех», и чемпионом Единой лиги ВТБ.