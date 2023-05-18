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Сегодня, 20:30

Кириленко назвал самых талантливых российских игроков

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «СЭ» отметил молодых российских игроков, которые здорово проявили себя в завершившемся сезоне.

«Мне очень нравится Щербенев, — подчеркнул «СЭ» Кириленко. — Он очень стабильно провел всю полуфинальную серию, стал героем решающего матча с ЦСКА. Саша брал инициативу на себя, не боялся бросать в решающие секунды столь напряженной встречи, когда весь зал был против тебя. Это дорогого стоит. Емченко и Мартюк, безусловно, тоже прибавили. Получали много игрового времени в плей-офф. Плюс я знаю, что в академии «Локо» есть еще отличные ребята, которые находятся на подступах к основе.

Еще отмечу Самсона Руженцева. Он начинал сезон игроком, получающим пять-шесть минут со скамейки, а закончил баскетболистом стартовой пятерки. В ряде матчей вел партнеров за собой. В нем я вижу огромный потенциал. Понравилось, как сезон сложился для Тимофея Герасимова, Тимофея Якушина, Андрея Лопатова и Данилы Походяева. В ряде матчей они были лидерами в своих клубах. Филипп Гафуров мне очень импонирует. Жаль, что он пока не получает игровых минут и доверяя. Хотя слово «доверие» не совсем корректно в отношении ЦСКА. В московском клубе очень высокая конкуренция. Чтобы выиграть ее, надо быть на очень высоком уровне. Возможно, Филиппу вновь стоит отправиться в аренду, найти свою команду. Чтобы получать постоянную игровую практику. В его возрасте это необходимо».

Сезон-2022/23 Гафуров начинал в составе «Самары», но в середине чемпионата попросил прекратить аренду и вернулся в ЦСКА.

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