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Калининград подаст заявку на Матч звезд Единой лиги ВТБ

3 января 2020, 23:29

Калининград подаст заявку на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2021 году, сообщает ТАСС. Ранее губернатор области Антон Алиханов заявил, что теоретически город готов к этому.

— Действительно, в перерыве матча губернатор подошел ко мне и предложил рассмотреть Калининград, как место проведения Матча звезд. Речь идет о 2021 годе, — сказал президент лиги Сергей Кущенко. — Мы договорились о том, что Калининград пришлет заявку и мы ее рассмотрим.

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2020 пройдет в Москве 16 февраля.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7464085

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