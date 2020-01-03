Калининград подаст заявку на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Калининград подаст заявку на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2021 году, сообщает ТАСС. Ранее губернатор области Антон Алиханов заявил, что теоретически город готов к этому.

— Действительно, в перерыве матча губернатор подошел ко мне и предложил рассмотреть Калининград, как место проведения Матча звезд. Речь идет о 2021 годе, — сказал президент лиги Сергей Кущенко. — Мы договорились о том, что Калининград пришлет заявку и мы ее рассмотрим.

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2020 пройдет в Москве 16 февраля.