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Сегодня, 16:40

ЦСКА ведет переговоры с защитником «Бурсаспора»

Баскетбольный ЦСКА ведет переговоры с защитником «Бурсаспора»
Иван Шитик
Корреспондент

ЦСКА ведет переговоры о переходе американского защитника «Бурсаспора» Эллерика Фримена, сообщает Mozzart Sport.

Переговоры находятся «на продвинутой стадии». Другой предпочтительный для армейцев вариант — Лука Вильдоса — отпал, у аргентинца травма, от последствий которой он будет восстанавливаться еще как минимум месяц.

Американец прямо сейчас возглавляет гонку самых результативных игроков чемпионата Турции с показателем в 20,3 очка за матч. В Еврокубке статистика Фримана такая: 19,6 очка, 2,4 подбора, 2,8 передачи.

БК ЦСКА
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