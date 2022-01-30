ЦСКА ведет переговоры с защитником «Бурсаспора»
Баскетбольный ЦСКА ведет переговоры с защитником «Бурсаспора»
ЦСКА ведет переговоры о переходе американского защитника «Бурсаспора» Эллерика Фримена, сообщает Mozzart Sport.
Переговоры находятся «на продвинутой стадии». Другой предпочтительный для армейцев вариант — Лука Вильдоса — отпал, у аргентинца травма, от последствий которой он будет восстанавливаться еще как минимум месяц.
Американец прямо сейчас возглавляет гонку самых результативных игроков чемпионата Турции с показателем в 20,3 очка за матч. В Еврокубке статистика Фримана такая: 19,6 очка, 2,4 подбора, 2,8 передачи.
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