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Итудис рассказал, через какое время Куфос восстановится после травмы

13:16
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что центровой команды Коста Куфос восстановится от последствий травмы через три недели.

— Коста сейчас чувствует боль, доктора говорят, что его восстановление займет три недели, — цитирует ТАСС Итудиса. — Также повреждение получил и другой центровой ЦСКА Кайл Хайнс. Очень жаль, что мы не имеем в своем распоряжении полный состав.

Болельщики должны знать, что мы продолжим сыгрываться и строить команду в начале сезона, нам нужно забыть то, что было в прошлом сезоне и построить новую команду. У Кайла проблемы с животом, думаю, скоро с ним будет все хорошо.

ЦСКА стартует в Единой Лиге ВТБ матчес с «Енисеем» 28 сентября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6932236

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