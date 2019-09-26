Итудис рассказал, через какое время Куфос восстановится после травмы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что центровой команды Коста Куфос восстановится от последствий травмы через три недели.

— Коста сейчас чувствует боль, доктора говорят, что его восстановление займет три недели, — цитирует ТАСС Итудиса. — Также повреждение получил и другой центровой ЦСКА Кайл Хайнс. Очень жаль, что мы не имеем в своем распоряжении полный состав.

Болельщики должны знать, что мы продолжим сыгрываться и строить команду в начале сезона, нам нужно забыть то, что было в прошлом сезоне и построить новую команду. У Кайла проблемы с животом, думаю, скоро с ним будет все хорошо.

ЦСКА стартует в Единой Лиге ВТБ матчес с «Енисеем» 28 сентября.