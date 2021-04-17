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Итудис лаконично прокомментировал поражение ЦСКА от «Локо» в Единой лиге ВТБ

16:53
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 17 апреля в интервью сайту клуба прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (93:104) в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой. Соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили», — заявил греческий специалист.

Самыми результативными игроками встречи стали Миндаугас Кузминскас у «Локо» и Торнике Шенгелия у ЦСКА, набравшие по 25 очков.

После этой победы хозяева вышли на единоличное третье место в турнире, армейцы стали четвертыми.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-04-17-lokomotiv-kuban-cska-report/

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