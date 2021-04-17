ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубани» в центральном матче недели в Единой лиге ВТБ
14:53
«Локомотив-Кубань» на своей площадке 17 апреля обыграл ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ (103:94).
Самыми результативными игроками встречи стали Миндаугас Кузминскас у «Локо» и Торнике Шенгелия у ЦСКА, набравшие по 25 очков.
После этой победы хозяева вышли на единоличное третье место в турнире, армейцы стали четвертыми, проигрывая краснодарцам одну победу.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 103:94 (27:22, 26:31, 23:19, 27:22)
4
Зачет
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2
Офсайд
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