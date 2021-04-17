Пашутин прокомментировал победу «Локо» над ЦСКА в центральном матче недели в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин 17 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над ЦСКА (103:94) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это большая победа для нас. ЦСКА — сильная команда, которая сейчас находится в хорошем ритме. Мы были готовы к такому ходу матча, разобрали соперника. Наши ребята играли сердцем все сорок минут. Мы показали наш фирменный баскетбол с большим количеством передач, с игрой в высоком темпе. У нас не все получалось в защите и на подборе сегодня, на своем щите мы отдали 18 подборов. Нужно улучшать этот компонент», — заявил Пашутин.

Самыми результативными игроками встречи стали Миндаугас Кузминскас у «Локо» и Торнике Шенгелия у ЦСКА, набравшие по 25 очков.

После этой победы хозяева вышли на единоличное третье место в турнире, армейцы стали четвертыми.