Итудис горд, что ему выпала большая честь работать с таким профессионалом как Родригес

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уход из клуба защитника Серхио Родригеса.

​Игрок присоединился к армейцам летом 2017-го, вернувшись в Европу из НБА. В составе ЦСКА Родригес стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP "Финала четырех" Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком "Матча всех звезд" в 2019-м.

– Горжусь, что мне выпала большая честь работать с таким профессионалом, отличным игроком и семьянином как Чачо, – приводит пресс-служба клуба слова Итудиса. – Также горжусь тем, что именно в составе ЦСКА он стал первым испанским игроком, который победил в Евролиге в команде из другой страны. Помню наш первый разговор, когда он позвонил мне и выразил желание играть за нас. У нас всегда было отличное сотрудничество и взаимопонимание. Желаю Серхио и его семье большой удачи.