Серхио Родригес покинул ЦСКА

Защитник Серхио Родригес покидает ЦСКА по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

Игрок присоединился к армейцам летом 2017-го, вернувшись в Европу из НБА. В составе ЦСКА Родригес стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP "Финала четырех" Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком "Матча всех звезд" в 2019-м.



В красно-синих цветах он провел 124 матча (60 в стартовом составе) со средними показателями 11,4 очка, 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата за 22,8 минуты, попадал 52,3 процента двухочковых, 40,9 процента трехочковых и 88,9 процента штрафных.

– После двух потрясающих сезонов, после того как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперед. Хочу поблагодарить господина Андрея Ватутина, госпожу Наташу Фураеву и весь менеджмент ЦСКА, благодаря которым все это стало возможным. Спасибо господину Итудису, тренерскому штабу, товарищам по команде, работникам клуба за помощь и доверие. Большое Спасибо всем армейцам за отличную поддержку все это время! – приводит пресс-служба клуба слова Родригеса.