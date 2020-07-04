Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: «Зенит» хочет подписать Томича

16:01
Теги:

«Зенит» хочет подписать центрового Анте Томича, который этим летом стал свободным агентом, утверждает Piratas Del Basket.

С 2012 года Томич играл за «Барселону». За 8 лет в клубе 33-летний хорват стал чемпионом Испании, победителем Суперкубка Испании и 3-кратным обладателем Кубка Испании. Последние два сезона центровой был капитаном «Барселоны».

Томич выступал и под руководством Хавьера Паскуаля, который сейчас тренирует «Зенит».

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир