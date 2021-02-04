Источник: Экпе Удох отказался переходить в ЦСКА
18:04
Бывший центровой «Фенербахче» Экпе Удох отказался переходить в ЦСКА, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Московский клуб вел предварительные переговоры с игроком сборной Нигерии, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.
ЦСКА рассматривал Удоха в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю