Источник: Экпе Удох отказался переходить в ЦСКА

Бывший центровой «Фенербахче» Экпе Удох отказался переходить в ЦСКА, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Московский клуб вел предварительные переговоры с игроком сборной Нигерии, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.

ЦСКА рассматривал Удоха в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча.