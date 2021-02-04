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Источник: Экпе Удох отказался переходить в ЦСКА

18:04
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Бывший центровой «Фенербахче» Экпе Удох отказался переходить в ЦСКА, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Московский клуб вел предварительные переговоры с игроком сборной Нигерии, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.

ЦСКА рассматривал Удоха в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча.

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