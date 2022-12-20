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Сегодня, 16:26

Источник: Базаревич близок к уходу с поста главного тренера «Самары»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство клуба недовольно работой 57-летнего специалиста и раздумывает о смене тренера. Также некоторые игроки недовольны методами работы тренера и на грани ухода из команды.

На данный момент у «Самары» три поражения подряд в Единой лиге ВТБ. Команда занимает восьмое место, выиграв шесть матчей из 17. Базаревич возглавил клуб в июне 2022 года.

Источник: Metaratings
БК Самара
Сергей Базаревич
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