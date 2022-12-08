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Сегодня, 00:37

Хоменко пропустит не менее полугода из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник МБА Александр Хоменко сообщил, что на восстановление после травмы колена ему потребуется не менее полугода. 23-летний россиянин получил травму 25 ноября в матче против «Пармы» (102:87).

«Сейчас отошел, смирился с ситуацией, буду восстанавливаться. Хожу нормально. Точно полгода буду восстанавливаться, пока операция. После нее будет понятно, начну процесс восстановления, будет видно, как отреагирует нога. Обидно, конечно, стал игроком месяца в команде, и у нас результаты хорошие. На ровном месте такая травма», — приводит пресс-служба клуба слова Хоменко.

В этом сезоне разыгрывающий защтник сыграл в 12 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 10,8 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи.

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