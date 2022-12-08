«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:69.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали защитники Иван Стребков и Евгений Бабурин, набравшие по 18 очков. У проигравших лучшим стал Малик Ньюмэн — 15 очков.

В следующем матче «Нижний Новгород» примет «Енисей» 11 декабря. «Автодор» 13 декабря на выезде сыграет с «Астаной».

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«Нижний Новгород» — «Автодор» (Саратов) — 74:69 (26:22, 19:13, 12:14, 17:20)