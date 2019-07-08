"Химки" подписали контракт с защитником Бертансом

"Химки" подписали двухлетний контракт с латвийским защитником Дайрисом Бертансом, сообщается на официальном сайте клуба.

– Я счастлив стать частью "Химок" и играть под руководством Римаса Куртинайтиса, – цитирует баскетболиста пресс-служба клуба. – Я уже работал с ним в ВЭФе, и тренер очень много сделал для развития моей карьеры. Рад, что буду выступать в такой боеспособной, сильной команде и решать с ней большие задачи.

В 22 матчах Евролиги-2018/19 Бертанс набирал 6,4 очка и делал 1 подбор в среднем за игру, реализуя 53,6% из-за дуги. Защитник является чемпионом Италии (2018) и двукратным обладателем суперкубка Италии (2017,2018). В прошлом сезоне выступал за "Милан".