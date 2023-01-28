Хэмм объяснил, почему перешел в «Зенит»

Центровой «Зенита» Ройс Хэмм-младший прокомментировал переход в российский клуб. В пятницу было объявлено о подписании контракта с 23-летним амеирканцем до конца следующего сезона.

«Я только первый год играю на таком уровне, но мне кажется, что все проходит хорошо. Я много работал в своем прошлом клубе, игра в котором в конце концов позволила мне оказаться здесь. Знал не так много про «Зенит» до этого, но поспрашивал, и мне сказали, что это очень хорошая команда и сильная лига. Знаю, что это побеждающий клуб, это отличная организация, и я хочу помочь всем, чем смогу», — цитирует пресс-служба клуба Хэмма.

Этот сезон американец начинал в бельгийском «Антверпе». Он сыграл в 8 матчах чемпионата Бельгии, набирая в среднем по 12,3 очка и 4,1 подбора.