Хайнс продлил контракт с ЦСКА

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба красно-синих.

Обновленное соглашение с 32-летним американцем рассчитано на один год с возможностью пролонгации еще на сезон.

– Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА, – сказал Хайнс. – Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось еще больше трофеев.

В сезоне 2018/19 Кайл Хайнс проводил на площадке в среднем 20 минут, набирал 7,4 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи за матч.

Центровой выступает за армейцев с 2013 года. Хайнс – единственный действующий игрок, в коллекции которого четыре титула чемпиона Евролиги.