Хайнс продлил контракт с ЦСКА

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба красно-синих.
Обновленное соглашение с 32-летним американцем рассчитано на один год с возможностью пролонгации еще на сезон.
– Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА, – сказал Хайнс. – Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось еще больше трофеев.
В сезоне 2018/19 Кайл Хайнс проводил на площадке в среднем 20 минут, набирал 7,4 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи за матч.
Центровой выступает за армейцев с 2013 года. Хайнс – единственный действующий игрок, в коллекции которого четыре титула чемпиона Евролиги.
Капитан на посту! 👊— CSKA Moscow (@cskabasket) 18 июня 2019 г.
Центровой @SirHines подписал новый контракт с нашим клубом по схеме «1+1».#CSKAbasket pic.twitter.com/6c2q5SGxSn