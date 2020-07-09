Известный грузинский джазовый пианист Бека Гочиашвили критически высказался в адрес форварда Торнике Шенгелии. Он перешел из «Басконии» в ЦСКА.

— Торнике Шенгелия, ты переходишь в Россию, — написал Гочиашвили в своем Facebook. — Это чистое «трехочковое» предательство.

Последние шесть лет Шенгелия провел в составе «Басконии». В минувшем сезоне Евролиги его средние показатели составили 15,9 очка, 5,6 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 30,4 минуты, в чемпионате Испании — 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 0.3 блок-шота за 32,2 минуты.

Грузинская федерация баскетбола поддержала Шенгелию